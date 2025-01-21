تصدع منزلين بسبب التنقيب عن الآثار في الدقهلية.. وتحرك عاجل من المحافظ (صور)

الدقهلية – رامي محمود:

تصدع منزلان في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية بسبب قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار أسفل منزله، مما أدى إلى حدوث تصدعات وميول في العقارين المجاورين.

تلقى اللواء حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، بلاغًا من أهالي منطقة شارع المدينة المنورة بوجود تصدعات نتيجة قيام أحد المواطنين بالحفر أسفل منزله للتنقيب عن الآثار. فور تلقي البلاغ، انتقل اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، إلى موقع الحادث برفقة مدير الأمن وقوات الحماية المدنية، حيث تم فرض كردون أمني حول العقار المتضرر والعقارات المجاورة.

تم إخلاء السكان من المنازل المتضررة حفاظًا على أرواحهم، وكلف المحافظ لجنة فنية من كلية الهندسة بجامعة المنصورة وفريق من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط لفحص العقار المتضرر والعقارات المجاورة وتحديد ما إذا كانت تحتاج إلى ترميم أو إزالة.

لحسن الحظ، لم تسجل الواقعة أي إصابات أو وفيات، وجارٍ فحص العقار المتضرر، في حين تم فصل خدمات الكهرباء والمياه والغاز عن العقارات المتأثرة مؤقتًا.

وقد تم توجيه وكيل وزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم للأسر المتضررة من الحادث.