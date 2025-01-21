تعليم جنوب سيناء: لم نتلق أي شكاوى من امتحانات الشهادة الإعدادية

جنوب سيناء – رضا السيد:

قال عادل عتلم، وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن غرفة العمليات بالمديرية لم تتلق أي شكاوى خلال اليوم امتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن الامتحان تجري بهدوء وانتظام داخل جميع اللجان بالثماني الإدارات التعليمية.

وأوضح وكيل المديرية في تصريح اليوم، أن الامتحانات جرت اليوم بشكل جيد ومنضبط في مادتي "العلوم والتربية الفنية"، دون حدوث أي مشكلات، مشيراً إلى أن وزارة التربية والتعليم، أكدت على الالتزام بضوابط عقد الامتحانات، وعدم إثارة أي مشكلات داخل لجان الامتحانات، وأن أي طالب يتورط في الغش سوف يتخذ ضده الإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم إحالة جميع الوقائع إلى الجهات المختصة.

وأضاف أنه يترأس غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية يوميًا، بحضور مندوبين عن وزارة التربية والتعليم، وأعضاء غرفة العمليات، مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية وذلك عبر الفيديو كونفرنس، لافتًا إلى أن غرفة العمليات بالمديرية قامت قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق البوكليت إلى جميع اللجان، وأن جميع مراحل العمل بالامتحانات مؤمنة بالكامل بداية من وصولها إلى مراكز توزيع مظاريف البوكليت، ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وأكد أنه جرى التنبيه على رؤساء اللجان بضرورة تنظيم دخول الطلاب إلى لجان الامتحانات، ومنع أي تجمعات للطلاب، أو أولياء الأمور أمام اللجان، وعدم اصطحاب التليفون المحمول لكلا من الطلاب والمعلمين والعاملين باللجنة، وعدم دخول أي أجهزة إلكترونية تساعد على الغش برفقة الطلاب كساعات الأندرويد ، والسماعات اللاسلكية ، أو غيرها.

وحرص اللواء خيري حسين، سكرتير عام المحافظة، على متابعة سير امتحانات الشهادة الإعدادية لبعض لجان الامتحانات بمدينة طور سيناء. يرافقه مدير مديرية التربية والتعليم، ومدير إدارة طور سيناء التعليمية، للتأكد من توافر الأجواء المناسبة للطلاب، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء.

جدير بالذكر، أن 3563 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية داخل 65 لجنة علي مستوى الإدارات التعليمية الثمانية، ومن المقرر أن تنتهي الامتحانات يوم الخميس المقبل.