مجهولون يقتلون سيدة لسرقة مصوغاتها ويشعلون النار لإخفاء الجريمة بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

توفيت ربة منزل بالقليوبية بعد تعرض منزلها لمحاولة سرقة من قبل مجهولين تسللوا ليلاً، حيث اعتدى الجناة عليها بآلة حادة على رأسها بهدف سرقة مصوغاتها الذهبية، ثم أشعلوا النيران في المنزل لتضليل الأجهزة الأمنية.

كانت الضحية نقلت مصابة إلى مستشفى قها التخصصي، لكنها فارقت الحياة متأثرة بجراحها، وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة وضبط المتهمين، فيما تولت النيابة التحقيق في الحادث.

تلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مباحث طوخ يفيد ورود إشارة من مستشفى قها التخصصي بوصول "ص س ع" 56 سنة ربة منزل مصابة بجرح بالرأس نتيجة الضرب بآلة حادة وفاقدة للوعي.

انتقلت قوة أمنية وبسؤال أهليتها أفادوا بأن مجهولين دخلوا عليها المنزل وقاموا بضربها على رأسها بآلة حادة واستولوا على مصوغاتها الذهبية وأشعلوا النيران في الحجرة التي كانت تقيم بها، وقبل أن تمسك بها النيران حضر أحد أبنائها وأسرع بنقلها للمستشفى التي مكثت بها نحو أسبوع فاقدة للوعي في العناية المركزة بمستشفى قها حتى فارقت الحياة.

وقامت الأجهزة الأمنية بفحص علاقات المجني عليها وأسرتها وسؤال الجيران وتحرر المحضر اللازم وأمرت النيابة بدفن جثة المجني عليها عقب مناظرة الطب الشرعى لبيان سبب الوفاة.