حقيقة المصاب بالطعن أمام لجنة امتحانات الإعدادية بالشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

نفت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن الشرقية صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول طعن طالب أمام مدرسة السادات في دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق، بدعوى رفضه مساعدة زملائه في الغش خلال الامتحانات.

التحريات في الواقعة بينت أنها تعود إلى مشاجرة نشبت بين شاب يدعى "يوسف" (20 عامًا)، يعمل فرانًا، وثلاثة طلاب بالمرحلة الإعدادية، هم "ال. ع" (15 عامًا)، "ح. أ" (15 عامًا)، و"إ. ال" (15 عامًا)، أثناء تواجدهم أمام المدرسة بعد انتهاء الامتحان.

وبحسب التحريات، كان الشاب المصاب يحمل زجاجة مشروب غازي، وانتزعها أحد الطلاب منه على سبيل المزاح، مما أثار غضبه ودفعه إلى إشهار سلاح أبيض "مطواة". وخلال المشاجرة، أصيب الشاب بجرح سطحي في ساعده قبل أن يفر الطلاب من المكان.

تحركت قوة أمنية بقيادة الرائد إسلام عمارة، معاون مباحث قسم شرطة ثان الزقازيق، وتمكنت من ضبط المتورطين في الواقعة.

تم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق.

ومن جانبه، أكد مصدر تربوي أن ما أشيع حول طعن طالب بسبب الغش غير صحيح، موضحًا أن المصاب ليس طالبًا، وإنما يعمل فرانًا. كما أهابت الأجهزة الأمنية بالمواطنين عدم نشر أخبار مغلوطة قد تسبب بلبلة وتوترًا في وقت الامتحانات.

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