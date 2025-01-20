تفاصيل طعن طالب لزميله بعد انتهاء الامتحانات فى القناطر الخيرية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت مدرسة القناطر الثانوية الزراعية، بعزبة الأهالي التابعة لمدينة القناطر الخيرية، واقعة مؤسفة، حيث تعدى طالب على زميله بسلاح أبيض، خلال مشاجرة بينهما، خارج أسوار المدرسة، بعد الانتهاء من أداء الامتحانات، وجرى نقل الطالب المصاب إلى المستشفى، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من مدير مدرسة القناطر الثانوية الزراعية، بقيام طالب بالتعدي على زميله بسلاح أبيض خلال أداء الامتحانات.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية، وتبين قيام طالب يدعى "محمد.ي.س" طالب بالصف الثالث الثانوي، بالتعدي على طالب آخر ويدعى "أحمد.ح.ص"، طالب بالصف الأول الثانوي، وإحداث جرح بالرقبة والفخذ خارج أسوار المدرسة، ونقلت الإسعاف الطالب المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه قرر مصطفى عبده وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، تشكيل لجنة من مدير إدارة الأمن بالمديرية ومدير إدارة المتابعة للتحقيق في الواقعة وسؤال شهود الواقعة وعمل تقرير فوري في واقعة تعدى طالب على زميله داخل مدرسة القناطر الثانوية الزراعية بعزبة الأهالي بالقناطر الخيرية.