هدية زواج.. محافظ المنيا يسلم 20 عروسة أجهزة كهربائية كاملة - صور

المنيا: جمال محمد:

سلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، أجهزة كهربائية متكاملة لـ 20 عروسًا من فتيات المحافظة، مقدمة من مؤسسة "مصر الخير" بديوان عام المحافظة، وذلك في إطار دعم الفئات الأولى بالرعاية وتيسير سبل الحياة الكريمة وبناء جسر من التكافل الاجتماعي تمتد من خلاله روابط الخير لكل مستحقي الدعم.

أعرب المحافظ عن سعادته بالمشاركة في هذه الفعالية التي تعكس روح التكافل المجتمعي وتمثل جزءاً من الرؤية الشاملة للدولة التي تسعى جاهدة لتحقيق التكافل الاجتماعي والعدالة بين جميع أفراد المجتمع وتضع على رأس أولوياتها دعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتحقيق التنمية المستدامة، ونشر الخير من خلال التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات المعنية.

وأكد المحافظ حرصه الدائم على تحقيق الرعاية الاجتماعية المتكاملة لجميع فئات المجتمع والعمل في كافة الاتجاهات للنهوض بحياة الأسر المصرية وتحقيق سبل الحياة الكريمة اللائقة للمصريين، مشيداً بدور مؤسسات المجتمع المدني، وفي مقدمتها مؤسسة مصر الخير لتوفير كافة أشكال الدعم الاجتماعي والتنموي للأسر الأولى بالرعاية.

كما أشار المحافظ، إلى أن مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان" برعاية كريمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم الشباب والفتيات المقبلين على الزواج، وتخفيف الأعباء المالية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجاً، لافتاً إلى أن توفير الرعاية الاجتماعية للفئات المستحقة، أصبح واجبًا وطنياً ومسؤولية إنسانية ومجتمعية مشتركة، الأمر الذي يتطلب تضافر كافة الجهود بما ينعكس إيجاباً على تعظيم الخدمات والمساعدات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية لان التكافل سمة من سمات رقي المجتمعات وتقدمها .

من جانبه، أوضح عبد الحميد الطحاوى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم تسليم عدد 20 جهاز عروسة، وأن اختيار الفتيات المستحقة تم وفقًا لشروط ومعايير محددة عقب إجراء بحث اجتماعي، ضمانًا لتحقيق العدالة الاجتماعية ومبدأ تكافؤ الفرص، موجهًا الشكر لمؤسسة مصر الخير، والتي تسهم في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية المستحقة للإعانة في تيسير الزواج.

ووجه إبراهيم فرج مدير مكتب مؤسسة «مصر الخير» بالمنيا، الشكر لمحافظ المنيا، لحرصه على مشاركة أبناء المحافظة في مثل تلك المناسبات وتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة لهم، بالإضافة للتعاون المثمر بين الأجهزة التنفيذية للمحافظة، ومؤسسة مصر الخير، في تسهيل الأعمال والفعاليات التي تنظمها المؤسسة، بقري ومراكز المحافظة، لدعم الاسر الاولي بالرعاية وتوصيل المساعدات والإعانات للمستحقين.