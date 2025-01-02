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المتهم بقتل شقيقه وطفليه يمثل جريمته في الشرقية

07:02 م الخميس 02 يناير 2025

مديرية أمن الشرقية

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الشرقية - ياسمين عزت:

قام المتهم بقتل شقيقه وطفليه، اليوم الخميس، بتمثيل جريمته في كفر الأعصر التابعة لقرية طوخ القراموص بمركز أبو كبير، تحت إشراف القيادات الأمنية بمديرية أمن الشرقية.

المتهم "م.ع"، البالغ من العمر 43 عامًا، اعترف خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، بأن أقدم على قتل شقيقه "بلال.ع" (40 عامًا) داخل منزلهم، وبعد أن صرخ الطفلان "حور" (6 سنوات) و"عبد الرحمن" (4 سنوات) من هول المشهد، خنقهما تباعًا ثم فر هاربًا.

اكتشفت الزوجة، التي كانت غائبة في سوق القرية، الجثث الثلاثة عند عودتها إلى المنزل، وأبلغت قوات الأمن التي انتقلت على الفور إلى مكان الحادث.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا بالحادث من مركز شرطة أبو كبير، يفيد العثور على جثث الأب وطفليه داخل منزلهم. وفي تحقيقات الشرطة، أكدت الزوجة أن خلافات عائلية كانت السبب وراء الجريمة، ووجهت أصابع الاتهام إلى شقيق زوجها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم بعد ساعات من الحادث، واعترف بارتكاب الجريمة.

وشهدت قرية كفر الأعصر يوم الاثنين الماضي جنازة مهيبة للأب وطفليه، حيث شيّع الأهالي الجثامين إلى مثواهم الأخير وسط حالة من الحزن والأسى.

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مديرية أمن الشرقية المتهم بقتل شقيقه وطفليه كفر الأعصر بقرية طوخ
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