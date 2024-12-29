جريمة كفر الأعصر.. أخ ينهي حياة شقيقه وأطفاله في الشرقية والسبب صادم

الشرقية - ياسمين عزت:

شهدت قرية طوخ القراموص التابعة لمركز أبو كبير محافظة الشرقية جريمة بشعة، حيث أقدم رجل يبلغ من العمر 45 عاما على قتل شقيقه وأطفاله خنقًا في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، بسبب خلافات عائلية على الميراث.

تلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة أبوكبير يفيد مقتل أب وطفليه على يد شقيقه، وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتبين مقتل "بلال.ع" 40 عاما، وأطفاله "حور" 5 سنوات و"عبد الرحمن" 4 سنوات، على يد شقيقه "م.ع" ويبلغ من العمر 45 عاما.

تحرر المحضر القانوني اللازم بالواقعة، وجرى التحفظ على الجثامين تحت تصرف النيابة العامة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

وقال أحد أبناء القرية لـ"مصراوي"، إن أهل البلدة تفاجئوا في الساعات الأولى من صباح اليوم بصراخ زوجة القتيل بعد عودتها من سوق القرية، إذ تفاجأت بأفراد أسرتها "الزوج وطفليهما" جثث هامدة.

وأضاف قائلاً: "هناك خلافات عائلية بين القتيل وشقيقه وخلافات عائلية مشتعلة بينهما بسبب الميراث، ما دفع الأخ لقتل شقيقه خنقا وأطفاله، ولاذا بالفرار هو وأفراد أسرته"، معلقا: الزوجة كانت في سوق الأحد اليوم وعندما عادت وجدت زوجها وأطفالها جثث في غرفة نومهم، فظلت تصرخ وأهل البلد كلها اتجمعت وبالبحث لم نجد شقيق المجني عليه في بيته هو وأسرته فقد لاذ بالفرار".