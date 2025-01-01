أخ يقتل شقيقه وطفليه.. تطور جديد في جريمة طوخ القراموص بالشرقية

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الشرقية – ياسمين عزت:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من إلقاء القبض على المتهم بقتل شقيقه وطفليه، وذلك بعد أيام قليلة من ارتكاب الجريمة التي وقعت في قرية كفر الأعصر التابعة لقرية طوخ القراموص بمركز أبو كبير.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى يوم الأحد الماضي، حين استيقظ أهالي كفر الأعصر على صرخات زوجة الضحية عقب عثورها على جثث زوجها وطفليها عند عودتها من السوق.

تفاصيل الجريمة:

كشفت التحريات أن المتهم "م.ع"، البالغ من العمر 43 عامًا، أقدم على قتل شقيقه "بلال.ع"، البالغ من العمر 40 عامًا، وطفليه الصغيرين "عبد الرحمن" (4 سنوات) و"حور" (6 سنوات). وأوضحت التحقيقات أن المتهم ارتكب جريمته بسبب خلافات أسرية سابقة ثم لاذ بالفرار.

بلاغ وصراخ الزوجة:

كانت الزوجة قد خرجت إلى السوق لقضاء احتياجاتها، وعند عودتها إلى المنزل فوجئت بجثث زوجها وطفليها ملقاة داخل المنزل وعليها آثار خنق واضحة، وعلى الفور أبلغت الأجهزة الأمنية، التي انتقلت إلى موقع الحادث وفرضت طوقًا أمنيًا حول المنزل.

تحقيقات وتحريات مكثفة:

أثبتت التحريات الأولية وجود شبهة جنائية، وأكدت الزوجة شكوكها حول شقيق زوجها، مشيرة إلى وجود خلافات سابقة بينهما وتهديدات متكررة قبل وقوع الحادث بأيام.

ضبط المتهم في غضون أيام

بعد تكثيف التحريات والبحث، تمكن رجال مباحث مركز أبو كبير من تحديد مكان اختباء المتهم وإلقاء القبض عليه خلال 3 أيام من وقوع الجريمة، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة، حيث باشرت النيابة العامة التحقيق معه للكشف عن ملابسات الحادث ودوافع الجريمة.

وداع مهيب:

في الساعات الأولى من صباح الاثنين الماضي، شيّع أهالي كفر الأعصر جثامين الضحايا الثلاثة في جنازة مهيبة غلبت عليها مشاعر الحزن والأسى.

وتواصل الأجهزة الأمنية تحقيقاتها لكشف التفاصيل الكاملة حول هذه الواقعة المؤلمة، بينما ينتظر المتهم محاكمته على جريمته البشعة.

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