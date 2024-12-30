أب وطفليه.. أهالي الشرقية يشيعون جنازة ضحايا جريمة كفر الأعصر

الشرقية -ياسمين عزت:

شيع المئات من أهالي كفر الأعصر التابعة لقرية طوخ القراموص بمحافظة الشرقية، 3 جثامين من أسرة واحدة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين في جنازة مهيبة إلى مثواهم الأخير.

وكان أهالي كفر الأعصر، استيقظوا صباح أمس الأحد على فاجعة العثور على 3 جثامين لأب وطفليه في منزلهم وعليهم آثار خنق تشير إلى وجود شبهة جنائية.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث وتبين العثور أب ويدعى "بلال عبد المنعم" ويبلغ من العمر 40 عاما، وطفليه "حور" 6 سنوات و "عبد الرحمن" 4 سنوات، عثر عليهم مفارقين الحياة و جثثا هامدة.

وبالفحص الأولي تبين وجود آثار اختناق على الجثث الثلاثة مما يشير إلى وجود شبهة جنائية، وأمرت النيابة بعرض الجثث على الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثامين لتحديد سبب الوفاة.

وقال أحد أهالي قرية كفر الأعصر في لـ"مصراوي"، إن الزوجة كانت في سوق القرية "سوق الأحد" وعند عودتها إلى المنزل تفاجأت بزوجها وأطفالها الاثنين جثثا هامدة، مشيرا إلى دخولها في نوبة انهيار وصراخ ما دفع الأهالي لاكتشاف الأمر ومساعدتها.

وأضاف أن السيدة قالت إن مشاكل عائلية بين زوجها وشقيقه بسبب الميراث أشعلت الخلافات بينهما، وقالت إنه من تسبب في وفاة أفراد أسرتها أثناء نومهم وأثناء تواجدها في السوق.

وكانت الجهات المعنية أنهت في الساعات الأخيرة من مساء أمس الأحد تصاريح الدفن والإجراءات القانونية وأمرت بتسليم الجثامين ال3 لذويهم.

وتسلم الأهالي الجثامين وشيعوهم في مشهد جنائزي مهيب صباح اليوم الاثنين.

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