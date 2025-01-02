"مشيها بطّال".. اعترافات صادمة للأب المتهم بمعاشرة ابنته وتصويرها بالدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

في واقعة صادمة شهدها مركز الستاموني بمحافظة الدقهلية، أقدم عامل خردة يُدعى "ع.إ.ع" على ارتكاب جريمة بشعة بحق ابنته المتزوجة، حيث اعتدى عليها جنسيًا تحت تهديد السلاح.

لم تقتصر جريمة الأب على ذلك فقط، بل امتدت فعلته الشنيعة لتشمل تصوير مقطع فيديو لجريمته في حق ابنته وعرضه على أصدقائه، قبل أن تقرر الضحية وزوجها تقديم بلاغ للشرطة، كشف الأب عن تفاصيل محيرة في اعترافاته التي صدمت الجميع.

وقال المتهم في اعترافاته أمام جهات التحقيق: "بنتي كانت على علاقة غير شرعية قبل زواجها، والشيطان غواني أعمل معاها كده بسبب المخدرات".

وأضاف متبرئًا: "دخلت على بنتي عشان كنت عارف إن مشيها كان بطال، واستغليت وجودي معها بمفردنا"، وأشار إلى أنه كان يهددها بالسلاح الأبيض "مطواة" ليمنعها من التحدث، مؤكداً أنه استغل هذا الوضع لتصوير الفيديو.

كما أضاف الأب في تصريحاته أنه كان تحت تأثير المخدرات حين عرض الفيديو على أصدقائه، قائلًا: "ممكن مكنتش عارف أنا بعرض الفيديو عليهم إزاي، ولا أعرف ليه عملت كده، لكن دلوقتي أنا غلطان وأستحق جزائي".

الواقعة شهدت تحركًا سريعًا من رجال الأمن، حيث تم القبض على المتهم بعد اعترافه بالجريمة، وتوجيه التهم إليه بشكل رسمي، كما تم ضبط السلاح الأبيض وكارت الميموري الذي يحتوي على الفيديو المروع، في حين أيد الزوج اعترافات الأب وأوضح أن زواجه من الضحية كان بسبب القاصر وخوفًا من افتضاح أمرها.

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