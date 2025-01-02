عاشرها وعرض الفيديو لأصحابه.. أب يعتدي على ابنته ويصورها في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني بمحافظة الدقهلية، من ضبط عامل خردة، وذلك بعد بلاغ من ابنته تتهمه بالاعتداء عليها جنسيا ومعاشرتها معاشرة الأزواج وتصويرها مقطع فيديو وعرضه على عدد من أصدقائه.

كان اللواء دكتور حسام عبدالعزيز، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة الستاموني، من "بشرى" 16 عاما، ربة منزل، وزوجها "علاء"، 35 عاما، عامل ويقيمان مركز الستاموني، بتضررها من والدها "ع.إ.ع"، 46 عاما، عامل خردة، واتهامه بالاعتداء عليها جنسيا ومعاشرتها مثل الأزواج تحت تهديد السلاح، وتصوير مقطع فيديو للعلاقة وعرضه على بعض أصدقائه.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة الستاموني من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بصحة ارتكابه الواقعة معللا وجود علاقة غير شرعية بين نجلته وزوجها قبل زواجهما.

وبإرشاده جرى ضبط السلاح الأبيض المستخدم فى التهديد، وكذلك كارت ميموري بداخلة مقطع الفيديو يتضمن ما أدلت به المبلغة.

وأيد زوج المجني عليها مضمون اعترافات المتهم "الأب"، وقيامه بالزواج من المبلغة خشية افتضاح أمرها كونها قاصر.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.