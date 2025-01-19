ضبط عاطلين بحوزتهما 110 طربة حشيش في السنطة

الغربية - مروة شاهين:

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة السنطة بمديرية أمن الغربية من ضبط عاطلين بحوزتهما 110 طربة من مخدر الحشيش، وذلك بعد ورود معلومات دقيقة حول نشاطهما الإجرامي.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة يفيد بورود معلومات لرئيس مباحث المركز بشأن قيام عاطلين من خارج دائرة المركز بجلب كميات من مخدر الحشيش.

وعلى الفور، جرى تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، مما أسفر عن ضبط المتهمين. وتبين أنهما من ذوي المعلومات الجنائية ومقيمين في إحدى قرى مركز كفر الزيات.

تم اقتياد المتهمين إلى ديوان المركز، وتحرير محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.