بسبب تعليق على "فيسبوك".. محافظ المنوفية يكرم مسئول وعمال نظافة -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

كرم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، رئيس الوحدة القروية بالخطاطبة المحطة بالسادات وطاقم عمال النظافة ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية تقديرا لجهودهم وتفانيهم في العمل والارتقاء بمنظومة النظافة وخدمة المجتمع.

جاء ذلك عقب الإشادة بالجهود المبذولة عبر تعليق أحد المتابعات بالصفحة الرسمية لمحافظة المنوفية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بحضور صفوت معوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة السادات.

وأثنى محافظ المنوفية على الجهود المبذولة والتواجد الميداني بالشارع وتحسين مستوى النظافة العامة بنطاق عملهم بما لاقى استحسان أهالي المنطقة ،مؤكدا حرصه على استمرار تكريم كافة النماذج المتميزة كل في نطاق عمله تشجيعًا لهم وتحفيزهم وأن رضا المواطن أولوية أولى على رأس منظومة الجهاز الإداري للمحافظة كونه ركيزة أساسية في عملية التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

وقدم الحضور الشكر والتقدير لمحافظ المنوفية على هذه اللفتة الطيبة ودعمه الدائم والمستمر لكافة العاملين مؤكدين على الاستمرار في مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهد على أرض الواقع للارتقاء بمستوى الخدمات.

هذا ووجه محافظ المنوفية رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف التواجد الميداني بالشارع، والتواصل الدائم والفعال وخلق قنوات اتصال مباشرة مع المواطنين، وكذا رصد شكاوى المواطنين من خلال الصفحة الرسمية للمحافظة وتلبية مطالبهم والاستجابة الفورية لها.