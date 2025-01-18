"هاتولها إسعاف".. موقف إنساني لمحافظ البحيرة مع طالبة مريضة بامتحانات الإعدادية - صور

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تعليم كفر الشيخ: لا شكاوى في أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية - صور

البحيرة - أحمد نصرة :

تفقدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم السبت، عددًا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدارس إدارة بندر كفر الدوار التعليمية.

وخلال جولتها بلجنة مدرسة عمر بن الخطاب المشتركة، التقت المحافظ عددًا من أولياء الأمور واستمعت إلى مطلب إحدى أولياء الأمور ورغبتها فى الاطمئنان على ابنتها والتي خضعت لعملية جراحية قبل الامتحانات بفترة قصيرة.

توجهت عازر، إلى اللجنة المتواجد بها الطالبة وتابعت الحالة الصحية للطالبة، ووجهت بتوفير طبيب وسيارة إسعاف بجوار اللجنة لضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها حتى انتهاء الامتحان.

مع تواجد زائرة صحية بكل لجنة والاهتمام بالناحية الصحية للطلاب أثناء تأدية الامتحانات.

وأكدت الدكتورة جاكلين عازر على أهمية توفير أجواء هادئة للطلاب لتأدية امتحاناتهم بشكل مريح، وشددت على التعاون الكامل بين كافة الجهات التعليمية للتعامل الفوري مع أي عقبات أو تحديات قد تواجه العملية الامتحانية.

كما وجهت باستمرار التنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتي تعمل على مدار الساعة لرصد أي ملاحظات ومتابعة سير الامتحانات لحظة بلحظة.