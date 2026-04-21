كشف الإعلامي هاني حتحوت، تفاصيل مفاوضات الأهلي مع إبراهيم عادل لاعب نورشيلاند الدنماركي المعار من الجزيرة الإماراتي، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويسعى الأهلي لتدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2026، للمنافسة على كافة الألقاب خلال الموسم المقبل، خاصة مع تراجع المستوى الفني للفريق في الموسم الحالي.

تصريحات هاني حتحوت عن انضمام إبراهيم عادل للأهلي

وقال حتحوت في تصريحات، خلال تقديمه برنامج "مودرن سبورت": "حدث تواصل من قبل سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة الأهلي، مع إبراهيم عادل لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة 2026".

وأضاف: "اللاعب وافق على الانضمام للنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لكنه طلب الحصول على 50 مليون جنيه في الموسم بجانب الحصول على نسبة من الإعلانات".

وتابع:"قد يتم عقد جلسة بين اللاعب ومسؤولي النادي الأهلي، قبل معسكر منتخب مصر في يونيو المقبل استعدادا لكأس العالم 2026".

أرقام إبراهيم عادل مع نورشيلاند الدنماركي

وانضم عادل لفريق نورشيلاند الدنماركي في يناير الماضي، قادما من فريق الجزيرة الإماراتي على سبيل الإعارة، حتى نهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وشارك النجم المصري مع فريق نورشيلاند منذ الانضمام للفريق، في 6 مباريات ساهم خلالهم في 3 أهداف، بواقع تسجيل هدفين وتقديم تمريرة حاسمة.

موعد انطلاق بطولة كأس العالم 2026

ويستعد إبراهيم عادل للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026 رفقة الفراعنة، المقرر انطلاقها في 11 يونيو المقبل وتستمر حتى يوم 19 يوليو من العام ذاته.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة ببطولة كأس العالم، رفقة كل من: "بلجيكا، نيوزيلندا وإيران".

ويستهل منتخب مصر مبارياته في كأس العالم 2026، بمواجهة نظيره منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

