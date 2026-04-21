إعلان

حماس: الحركة مهتمة باستمرار المفاوضات مع الوسطاء لتذليل كل العقبات

كتب : مصراوي

02:44 ص 21/04/2026

حركة حماس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت حركة حماس، أنها أجرت العديد من اللقاءات والمشاورات مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية حول تطبيق باقي التزامات المرحلة الأولى والتحضير للنقاش حول ترتيبات المرحلة الثانية.

أوضحت "حماس" في بيان: "تؤكد حركة المقاومة الإسلامية أنها أجرت العديد من اللقاءات والمشاورات مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية حول تطبيق باقي التزامات المرحلة الأولى "اتفاق شرم الشيخ" والتحضير للنقاش حول ترتيبات المرحلة الثانية، في ضوء خطة الرئيس ترامب".

أضاف البيان: "تؤكد الحركة أنها والفصائل الفلسطينية تعاملت بمسؤولية وإيجابية عالية مع المقترحات المقدمة بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول".

أكدت أنها مهتمة باستمرار المفاوضات مع الوسطاء لتذليل كل العقبات، موضحة أنها سوف تقدم ردها على المقترحات المقدمة بعد إتمام المشاورات مع قيادة الحركة والفصائل الفلسطينية.

يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تقودها أطراف إقليمية ودولية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تحديات تتعلق بتنفيذ بنود الاتفاق.

كان اتفاق لوقف إطلاق النار قد دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، ويتضمن مراحل متعددة تشمل تبادل الأسرى والرهائن، وإدخال مساعدات إنسانية، وصولا إلى ترتيبات أوسع تتعلق بنزع سلاح حركة "حماس"، والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وإعادة الإعمار، ومستقبل إدارة القطاع، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حركة حماس حماس مفاوضات حماس وقف إطلاق النار في غزة اتفاق شرم الشيخ

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

