"جثة في حلق الباب.. "محمد" يختار الموت شنقًا في حوش المواشي بسوهاج

سوهاج- عمار عبدالواحد:

أنهى طالب حياته شنقًا في حوش مواشي ملحق بمنزل أسرته، بطما شمالي محافظة سوهاج، وكشفت والدته غموض الواقعة.

تلقى اللواء صبري عزب، مدير أمن سوهاج إخطارًا بانتحار شخص دائرة مركز شرطة طما.

تبين وجود جثة "محمد. م" 16 عامًا طالب مسجاة على ظهرها بحوش مواشي ملحق بالمنزل يرتدي كامل ملابسه، وتلاحظ وجود حبل يتدلى من حلق باب الحوش الخشبي، وبمناظرته تبين وجود سحجة دائرية غير مكتملة حول الرقبة، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية أخرى، وتواجد كافة متعلقاته الشخصية.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى طما المركزي، وأفادت والدة المتوفي "صابحة. ع" 33 عامًا ربة منزل بأن ابنها المذكور أقدم على الانتحار؛ لسوء حالته النفسية.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.