بالأسماء.. إصابة 13 شخصا فى حادث انقلاب ميكروباص على طريق "المطرية- بورسعيد"

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصيب 13 شخصا، مساء اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "المطرية- بورسعيد".

استقبل مستشفى السلام بورسعيد كل من: محمد اشرف جزر 20 عامًا، وآية اشرف جزر 27 عامًا، سمر حسن الشرقاوي 25 عامًا،عبد الرحمن محمد 25 عامًا، أحمد كام عطا 16 عامًا، قصير الحسيني محمد 17 عامًا، منة هاني فتحي 15 عامًا، محمد محمود السيد 20 عامًا، احمد احمد فهمي 25 عامًا، محمد ياسر المصري 25 عامًا.

كما استقبل مستشفى الزهور المركزي 3 مصابين جراء نفس الحادث وهم: هدي احمد صادق 25 عامًا، ياسر مصير سيد 20 عامًا، مسعد سيد ناجي 25 عامًا.

وكشف مصدر طبي، أن جميع المصابين حالاتهم مستقرة، وجارِ تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة.