بالصور.. فرقة بورسعيد للفنون الشعبية تتألق على المسرح الصيفي بطور سيناء

أمل يتلاشى مع مرور الأيام.. 14 يوماً من البحث عن عامل مفقود في بئر آثار

جنوب سيناء - رضا السيد :

تألقت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية، مساء اليوم الجمعة، بالمسرح الصيفي بمدينة طور سيناء، خلال الحفل الذي أقامه فرع ثقافة جنوب سيناء، ضمن فعاليات الاحتفال بالذكرى الخامسة "لعيد الهجن" الذي يتزامن مع افتتاح مضمار الهجن الدولي بشرم الشيخ.

وقدمت الفرقة مجموعة من الأغاني والاستعراضات الراقصة من وحي البيئة البورسعيدية على أنغام السمسمية، ومنها رقصات "الصياد، اه يا للي، الخلالة، بتغني لمين، شغلونا يا أبا، مرحبتين زين الأحباب، عاشق يا أهلي وناسي، وأما براوة"، وغيرها من الاستعراضات الفلكلورية والسيناوية، والذي تفاعل معها الجمهور، مثل التنورة، والسمسمية، وفنون شعبية متنوعة.

وشهد الحفل علي حمادة، رئيس مدينة طور سيناء، أحمد الحضري، نائب رئيس المدينة، و منيرة فتحي، القائم بأعمال مدير عام فرع الثقافة.

وقالت منيرة فتحي، القائمة بأعمال مدير فرع الثقافة، إن جرى إقامة الحفل ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة، تحت إشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة. بهدف تقديم فن راقي لمواطني المدينة.

وأوضحت أن فقرات الحفل تضمنت أيضا استعراضات فنية وغنائية لفرقة الطور للفنون الشعبية، إضافة إلى عدة فعاليات متنوعة داخل قصور الثقافة على مستوى المحافظة تنوعت بين ورش فنية، وورش حكي لعدد من الحكايات الشعبية، والتثقيف ورفع وعي النشئ، إضافة إلى مسابقات ثقافية.