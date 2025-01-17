بالصور.. السيطرة على حريق محدود في مستشفى منوف العام

أمل يتلاشى مع مرور الأيام.. 14 يوماً من البحث عن عامل مفقود في بئر آثار

المنوفية- أحمد الباهي:

نشب حريق محدود، مساء اليوم الجمعة، في مستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية.

كان الأهالي لاحظوا تصاعد ألسنة اللهب من المستشفى، الأمر الذى دفع إدارة المستشفى إلى استدعاء فرق الدفاع المدني.

وكشف مصدر مسؤول بمستشفى منوف العام لـ"مصراوي"، تفاصيل الحادث، مؤكدًا اشتعال النيران في محرقة حريق النفايات الطبية بين الساعة السادسة والسابعة مساء اليوم، ونجحت جهود الإطفاء من رجال المستشفى بالتعاون مع فريق الدفاع المدني من إخماد الحريق تمامًا، لافتًا إلى أن الحريق لم يتسبب في تلفيات تُذكر وعادت الأمور لطبيعتها.