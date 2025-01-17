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بالصور.. السيطرة على حريق محدود في مستشفى منوف العام

08:24 م الجمعة 17 يناير 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    حريق محدود في مستشفى منوف العام
  • عرض 4 صورة
    حريق محدود في مستشفى منوف العام
  • عرض 4 صورة
    حريق محدود في مستشفى منوف العام
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المنوفية- أحمد الباهي:

نشب حريق محدود، مساء اليوم الجمعة، في مستشفى منوف العام بمحافظة المنوفية.

كان الأهالي لاحظوا تصاعد ألسنة اللهب من المستشفى، الأمر الذى دفع إدارة المستشفى إلى استدعاء فرق الدفاع المدني.

وكشف مصدر مسؤول بمستشفى منوف العام لـ"مصراوي"، تفاصيل الحادث، مؤكدًا اشتعال النيران في محرقة حريق النفايات الطبية بين الساعة السادسة والسابعة مساء اليوم، ونجحت جهود الإطفاء من رجال المستشفى بالتعاون مع فريق الدفاع المدني من إخماد الحريق تمامًا، لافتًا إلى أن الحريق لم يتسبب في تلفيات تُذكر وعادت الأمور لطبيعتها.

مستشفى منوف حريق مستشفى المنوفية اخماد حريق
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