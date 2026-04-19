تقيم نقابة الصحفيين، اليوم الأحد احتفالية لتكريم الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وذلك الساعة الخامسة مساءً بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع.

وكانت اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين نظمت أمس السبت ندوة لمناقشة كتاب "المفقود من تاريخ السينما" للزميل جمال عبد القادر.

ويتناول الكتاب بداية السينما المصرية من خلال عددٍ من الأفلام المفقودة، ويوثق لتاريخ دور العرض منذ بداية السينما، كما يتناول تاريخ بلاتوهات التصوير، ويعد الكتاب وثيقة تاريخية لبداية السينما المصرية.