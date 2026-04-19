شهدت محركات البحث خلال الفترة الأخيرة، زيادة ملحوظة من المواطنين بشأن موعد تغيير الساعة في مصر 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء العمل بالتوقيت الشتوي وعودة تطبيق التوقيت الصيفي مجددًا، وفقًا للقانون المنظم لهذا النظام.

موعد بدء التوقيت الصيفي في مصر 2026

يأتي هذا الاهتمام نتيجة تأثير تغيير التوقيت المباشر على حياة المواطنين اليومية، خاصة فيما يتعلق بمواعيد العمل والدراسة ووسائل النقل والخدمات العامة، إلى جانب قرب دخول فصل الصيف.

وبحسب القانون رقم 24 لسنة 2023 الخاص بتنظيم التوقيت الصيفي والشتوي، يبدأ تطبيق التوقيت الصيفي في الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام، وبناءً على ذلك فإن موعد تغيير الساعة في مصر 2026 سيكون يوم الجمعة 24 أبريل 2026، حيث يتم تقديم الساعة 60 دقيقة لتصبح الساعة 1 صباحًا بدلًا من 12 منتصف الليل، ويبدأ العمل رسميًا بالتوقيت الصيفي في جميع أنحاء الجمهورية.

وكان العمل بالتوقيت الشتوي قد بدأ في نهاية أكتوبر 2025، من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، ليستمر لمدة 6 أشهر تقريبًا، ومن المقرر أن ينتهي مساء الخميس 23 أبريل 2026، على أن يبدأ التوقيت الصيفي مباشرة في اليوم التالي.

ويستهدف تطبيق التوقيت الصيفي تحقيق عدد من الأهداف، من بينها ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، والاستفادة من ساعات النهار الأطول، وتقليل الضغط على الشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى دعم النشاط التجاري في ساعات المساء، وتنظيم العمل بما يتناسب مع طبيعة فصل الصيف.

خطوات تغيير الساعة على الهواتف الذكية

هواتف الأندرويد:

الدخول إلى الإعدادات الخاصة بالهاتف.

اختيار "إعدادات إضافية" أو Additional Settings.

اختيار "الوقت والتاريخ" أو Date & Time.

تعديل الوقت والتاريخ تلقائيًا وإعادة تشغيل الهاتف.

الضغط على حفظ للتأكيد.

هواتف iPhone:

فتح إعدادات الهاتف.

اختيار "عام".

اختيار "التاريخ والوقت".

التبديل إلى التعيين تلقائيًا.

بعد هذه الخطوات، سيتم تحديث الوقت تلقائيًا وفق التوقيت الشتوي.