5.7 مليون جنيه تعويضًا.. نظر دعوى ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر

كتب : صابر المحلاوي

08:00 ص 19/04/2026

ميار الببلاوي والشيخ محمد ابو بكر

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، دعوى التعويض المقامة من الإعلامية ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر، والتي تطالب فيها بإلزامه بسداد 5.7 مليون جنيه، على خلفية اتهامه لها بالسب والقذف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

دعوى ميار الببلاوي ضد الشيخ محمد أبو بكر

وكان دفاع الإعلامية قد أقام الدعوى بعد صدور حكم نهائي وبات بإدانة المتهم في ثلاث درجات تقاضي، إثر نشره مقطع فيديو عبر حسابه على “فيسبوك” تضمن عبارات اعتُبرت قذفًا واتهامات تمس الشرف.

وأوضحت أوراق الدعوى أن المحكمة سبق أن قضت بحبس المتهم لمدة شهرين وتغريمه وكفالة مالية، مع إلزامه بتعويض مدني مؤقت، قبل أن يتم تأييد الحكم في الاستئناف ورفض الطعن أمام محكمة النقض ليصبح نهائيًا.

وأكدت الدعوى أن الإعلامية تعرضت لأضرار مادية ومعنوية، شملت توقف بعض تعاقداتها الإعلامية وتضرر سمعتها، إلى جانب تكبدها نفقات علاج ومصاريف تقاضٍ، فيما حقق المتهم أرباحًا من نشر المحتوى محل الاتهام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

