

شهد مركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، حادثًا مروريًا أسفر عن إصابة 4 أشخاص، جميعهم من المعلمين، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الواصل بين قريتي غرب الموهوب وأبو منقار.

بلاغ أمني وانتقال الإسعاف



تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا بوصول مصابين إلى مستشفى الداخلة العام نتيجة حادث مروري، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

أسماء المصابين



أسفر الحادث عن إصابة كل من:

أيمن عبدالله كامل (42 عامًا)، وأيمن محمد أحمد (38 عامًا)، وإيهاب عرفات عبدالله هلال (31 عامًا)، وحنفي محمود سنوسي مبارز (45 عامًا)، وجميعهم مقيمون بمركز الداخلة.

الإجراءات القانونية



تم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، فيما تم إخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث.