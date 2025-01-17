مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى شاب مصرعه، وأصيب 4 آخرين، في حادث إنقلاب مركبة "توك توك"، في نطاق مركز سمسطا جنوب غربي محافظة بني سويف، اليوم الجمعة.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع حادث انقلاب توك توك، بأحد الطرق المؤدية للطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز سمسطا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع "إسلام.ع.س"، 21 عامًا، قائد التوك توك، وإصابة: "ياسمين.ت.ز"، 23 عامًا، و "سحر.ط.ع"، 16 عامًا، و "محمد.ح.م"، 16 عامًا، و "محمد.ح.ج"، 17عامًا، وجميعهم مصابين بكدمات وسحجات.

جرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة.