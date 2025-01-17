بعد فاجعة فقدان ابنها.. أم تحاول الانتحار بالقفز في ترعة بقنا

قنا- عبدالرحمن القرشي :

حاولت سيدة إنهاء حياتها، قفزًا من أعلى كوبري داخل ترعة في قرية المقربية مركز قوص، جنوبي محافظة قنا، وتمكن عدد من أهالي القرية في إنقاذها.

جاءت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قوص، يفيد بورود بلاغ بأن سيدة قفزت من أعلى كوبري داخل ترعة في قرية المقربية التابعة لدائرة المركز.

وبعد الفحص تبين أن سيدة تبلغ من العمر 35 عامًا، حاولت إنهاء حياتها قفزًا من أعلى كوبري في ترعة داخل قرية المقربية عقب سماعها خبر مصرع ابنها الذي يبلغ من العمر 7 أعوام إثر حادث ولفظ أنفاسه الأخيرة بالأمس داخل مستشفى قنا الجامعي، فقررت أن تلحق به بإنهاء حياتها وتمكن الأهالي من إنقاذها.

تم نقل السيدة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار ، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساعدة الراغبين في الانتحار ، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.