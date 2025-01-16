محافظ المنيا يسلم 150 عقدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة (صور)

15 إسعاف و3 سيارات مهشمة.. ارتفاع ضحايا حادث المنيا إلى 5 وفيات و15 مصابًا

المنيا - جمال محمد:

سلم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الخميس، 150 عقدًا جديدًا لتقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المحافظة لاستكمال إجراءات التصالح مع المواطنين وتفعيل مبادرة استرداد حق الشعب.

وخلال تسليم العقود، أكد المحافظ أن الحفاظ على أملاك الدولة وتسهيل إجراءات التقنين يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، بهدف تحقيق الاستقرار للمواطنين وحفظ حقوق الدولة في الوقت نفسه.

وأوضح كدواني أن تسليم هذه العقود يعد دليلاً على نجاح خطة المحافظة في التصالح على أراضي أملاك الدولة، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على المال العام وتوفير الاستقرار المجتمعي.