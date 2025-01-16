محافظ الشرقية: امتحانات الشهادة الإعدادية تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل

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الشرقية -ياسمين عزت:



أدى طلاب الشهادة الإعدادية العام والرياضي والمهني بمحافظة الشرقية، امتحان مادتي مادة الجبر والإحصاء.



وأجرى المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، جولة على عدد من اللجان بمدارس الشهادة الإعدادية بنطاق المحافظة.

اطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الأسئلة الموضوعة بامتحان مادة الجبر والإحصاء، مؤكداً أن الامتحانات تسير في أجواء هادئة ودون مشاكل وأن الأسئلة من داخل المنهج المدرسي، متمنياً لجميع الطلاب والطالبات بالشهادة الإعدادية التوفيق والنجاح.

وأكد المحافظ على المشرفين على اللجان على ضرورة توفير الهدوء والبيئة الملائمة للطلاب لسهولة أداء الامتحانات، وشدد على الطلاب قبل بدء كل إمتحان كتابة البيانات بدقة ومراجعة تلك البيانات.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للمحافظ بمدرسة الناصرية الإعدادية المشتركة ومدرسة الإعدادية بنات رقم 1، واطمأن من الطلاب على سهولة الامتحان.

وانطلقت اليوم الخميس، أول أيام امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، دور أول يناير الفصل الدراسي الأول 2025، والتي تستمر حتى يوم الخميس 23 يناير، ويبلغ عدد الطلاب التي تؤدي الإمتحانات 149285 طالب وطالبة موزعين على 818 لجنة امتحانية وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.