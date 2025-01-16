أكلوا سردين وبيض ولبن.. إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم في بني سويف

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة غداء فاسدة "سردين وبيض ولبن"، داخل منزل الأسرة بإحدى قرى مركز بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوصول "شعبان.ع.م"، 40 عامًا، وزوجته "شمعة.ع.ع"، 35 عامًا، وأبنائهما "محمد"، 15 عامًا، و"مريم"، 12 عامًا، و"شهد"، 13 عامًا، إلى مستشفى بني سويف التخصصي، مصابين بمغص و وقيء، واشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة فاسدة "سردين وبيض ولبن" بمنزلهم بمركز بني سويف.

جرى عمل الإسعافات الأولية لهم، وسحب عينة قيء لبيان أسباب التسمم، و حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.