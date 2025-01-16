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بالصور- ظهور بقعة زيت في نهر النيل بالقرب من محطة مياه بالأقصر

02:55 م الخميس 16 يناير 2025
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    بقعة زيت في نهر النيل (3)
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الأقصر- محمد محروس:

شهد نهر النيل بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، اليوم الخميس، ظهور بقعة زيت بالقرب من محطة مياه الشرب.

وانتقل فريق من المسطحات المائية إلى مكان الواقعة، وجار التعامل مع بقعة الزيت التي ظهرت في مياه نهر النيل، وذلك للتعامل معها وتفتيتها.

من جانبه قال اللواء أحمد رمضان رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، إنه جرى رصد بقعة زيت بمياه نهر النيل بالقرب من محطة مياه الشرب بمدينة إسنا بامتداد كورنيش النيل، وجرى اتخاذ الإجراءات وإيقاف المأخذ والاعتماد على الخزانات لعدم قطع المياه.

بقعة زيت في نهر النيل محطة مياه بالأقصر نهر النيل مدينة إسنا
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