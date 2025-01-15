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الموافقة على توفيق أوضاع 55 كنيسة ومبنى خدمي في المنيا

09:12 م الأربعاء 15 يناير 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا خلال الاجتماع
  • عرض 7 صورة
    اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا خلال الاجتماع
  • عرض 7 صورة
    اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا خلال الاجتماع
  • عرض 7 صورة
    اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا خلال الاجتماع
  • عرض 7 صورة
    اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا خلال الاجتماع
  • عرض 7 صورة
    اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا خلال الاجتماع
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المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مساء اليوم الأربعاء، الموافقة على توفيق أوضاع 55 كنيسة ومبنى خدمي بمراكز المحافظة، تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء وفقًا للقانون المنظم لبناء وترميم الكنائس.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المحافظ لمناقشة الموقف التنفيذي لملف توفيق أوضاع الكنائس والمباني الخدمية التابعة لها بنطاق المحافظة.

وأكد "كدواني" حرص المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لترسيخ مبادئ المواطنة والمساواة وحرية العبادة، مشددًا على ضرورة استكمال الإجراءات الخاصة بتوفيق الأوضاع، مع الالتزام بأحكام الدستور والقوانين المنظمة.

كما استعرض المحافظ الكتاب الدوري رقم 65 لسنة 2024 المتعلق بالإجراءات الاحترازية للكنائس والمباني الخدمية، بالإضافة إلى موقف استيفاء اشتراطات الحماية المدنية لتوفيق الأوضاع.

وأعرب ممثلو الكنائس والطوائف المسيحية خلال اللقاء عن شكرهم وتقديرهم للتواصل المستمر من قبل المحافظة والتنسيق الفعال لحل أي مشكلات تواجههم، ذلك بحضور رؤساء المراكز والمدن، وعدد من القيادات التنفيذية، والمهندس وائل مختار، مدير مديرية الإسكان، والمهندسة أسماء صلاح، بإدارة التخطيط العمراني.

توفيق أوضاع 55 كنيسة اللواء عماد كدواني محافظ المنيا توفيق أوضاع 55 كنيسة ومبنى خدمي مراكز ومحافظة المنيا
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