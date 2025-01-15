لليوم الثاني.. تأخير موعد بدء الامتحانات في الإسكندرية غداً بسبب الشبورة

الإسكندرية - محمد عامر:

قررت مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل مواعيد بدء الامتحانات المقررة غدًا الخميس لصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، لمدة نصف ساعة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأوضح بيان صادر عن المديرية تأخير موعد انطلاق الامتحانات لمدة 30 دقيقة، لتبدأ في الساعة الثامنة والنصف بدلًا من الثامنة، وترحيل الامتحانات التالية في اليوم نفسه بواقع نصف ساعة.

ومن المتوقع أن تتعرض محافظة الإسكندرية غدا لشبورة تصل حد الضباب صباحًا، وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

كانت الشبورة المائية الكثيفة التي وصلت حد الضباب في الإسكندرية، اليوم، تسببت في إغلاق طريقي "الإسكندرية – مطروح" الساحلي الدولي، بدءًا من الكيلو 57 اتجاه محافظة مرسى مطروح، و"الإسكندرية – القاهرة" الصحراوي بداية من بوابة الرسوم بالعامرية، وتأخير الامتحانات بالمدارس وجامعة الإسكندرية.

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