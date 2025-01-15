إغلاق الطريق الساحلي الدولي في الإسكندرية بسبب الشبورة

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق الطريق الساحلي الدولي بدءًا من الكيلو 57 اتجاه محافظة مطروح، وذلك بسبب كثافة الشبورة المائية التي وصلت إلى حد الضباب.

وأهابت محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة واتخاذ كافة التدابير اللازمة، مشيرة إلى استمرار كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وبحسب بيان صادر عن المحافظة، أكدت أن الشبورة ستؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارًا من غدًا الأربعاء 15 يناير وحتى الخميس 16 يناير الجاري.

كانت محافظة الإسكندرية قد وجهت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بيانًا تحذيريًا للمواطنين تضمن 7 تعليمات وتحذيرات يجب الالتزام بها أثناء الشبورة المائية حفاظًا على حياتهم.