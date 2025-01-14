7 تعليمات مهمة للمواطنين.. بيان تحذيري من محافظة الإسكندرية بسبب الشبورة

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

حذرت محافظة الإسكندرية من استمرار كثافة الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الضباب أحيانًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ووفقًا لبيان صادر عن المحافظة، مساء اليوم الأربعاء، تؤدي الشبورة إلى انخفاض الرؤية الأفقية، وذلك اعتبارا من غدا الأربعاء 15 يناير إلى الخميس 16 يناير الحالي.

وأهابت محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الشبورة المائية الكثيفة.

وأصدرت محافظة الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بيانًا تحذيريًا للمواطنين يتضمن 7 تعليمات وتحذيرات خلال الشبورة المائية يجب الالتزام حفاظًا على حياتهم.

وتتضمن التعليمات والتحذيرات التي يجب على المواطنين الالتزام بها التالي:

-القيادة بهدوء تام.

-لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

-إضاءة كشافات الشبورة المائية.

-زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

-استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

-فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

-استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.