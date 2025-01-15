إغلاق طرق وتأجيل الامتحانات وتحذيرات عاجلة.. ماذا يحدث في الإسكندرية؟( صور)

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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تعرضت محافظة الإسكندرية بدءًا من منتصف ليل اليوم الأربعاء لشبورة مائية كثيفة أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية على كافة الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

إغلاق الطريق الساحلي

وتسبب الشبورة المائية التي وصلت حد الضباب إلى إغلاق الطريق الساحلي الدولي بدءًا من الكيلو 57 اتجاه محافظة مرسى مطروح، حفاظًا على سلامة المواطنين وقائدي المركبات.

وأهابت محافظة الإسكندرية بقائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة واتخاذ كافة التدابير اللازمة، مشيرة إلى استمرار كثافة الشبورة المائية اعتبارا من اليوم وحتى غد الخميس.

الصحراوي مغلق

وقررت المحافظة الإسكندرية إغلاق طريق الإسكندرية – القاهرة الصحراوي بداية من بوابة الرسوم بمنطقة العامرية، بسبب استمرار كثافة الشبورة وانعدام الرؤية أمام قائدي المركبات.

جامعة الإسكندرية

وقرر مجلس جامعة الإسكندرية ترحيل موعد امتحانات الفترة الصباحية اليوم الأربعاء لمدة نصف ساعة، نظراً لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية، حرصاً على سلامة الطلاب.

ووفقًا لبيان صادر عن جامعة الإسكندرية، تقرر ترحيل موعد امتحانات الفترة الصباحية اليوم لمدة نصف ساعة لتبدأ ٩,٣٠ صباحاً، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة ويجري ترحيل نصف ساعة للامتحانات التالية لنفس اليوم.

نصف ساعة

وأصدرت مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، قرارا عاجلاً بشأن مواعيد الامتحانات المقررة اليوم والخاصة بصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بعد ورود تحذير عاجل من هيئة الأرصاد الجوية.

ووفقا لبيان صادر عن المديرية تقرر تأخير موعد انطلاق الامتحانات بمعدل 30 دقيقة ، لتبدأ في الساعة الثامنة والنصف بدلا من الثامنة، وترحيل الامتحانات التالية في اليوم نفسه بواقع نصف ساعة.

7 تعليمات مهمة

وأصدرت محافظة الإسكندرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي بيانًا تحذيريًا للمواطنين يتضمن 7 تعليمات وتحذيرات خلال الشبورة المائية يجب الالتزام حفاظًا على حياتهم تتضمن:

- القيادة بهدوء تام.

- لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

-إضاءة كشافات الشبورة المائية.

- زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

- استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

- فتح زجاج السيارة قليلاً لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

- استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

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