قرار عاجل من جامعة الإسكندرية بسبب الشبورة

الإسكندرية – محمد عامر:

قرر مجلس جامعة الإسكندرية ترحيل موعد امتحانات الفترة الصباحية اليوم الأربعاء لمدة نصف ساعة، نظرًا لسوء الأحوال الجوية والشبورة المائية، حرصًا على سلامة الطلاب.

ووفقًا لبيان صادر عن جامعة الإسكندرية، تقرر ترحيل موعد امتحانات الفترة الصباحية اليوم لمدة نصف ساعة لتبدأ 9:30 صباحًا، وذلك بجميع كليات ومعاهد الجامعة ويجري ترحيل نصف ساعة للامتحانات التالية لنفس اليوم.

يشار إلى أن محافظة الإسكندرية قررت إغلاق الطريق الساحلي الدولي بدءًا من الكيلو 57 اتجاه محافظة مطروح، وذلك بسبب كثافة الشبورة المائية التي وصلت إلى حد الضباب.

وناشدت محافظة الإسكندرية قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة واتخاذ كافة التدابير اللازمة، مؤكدة استمرار كثافة الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.