بسبب الشبورة.. تعديل بمواعيد الامتحانات في الإسكندرية غدًا

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أصدرت مديرية التربية والتعليم فى الإسكندرية، اليوم، قرارًا عاجلًا بشأن مواعيد الامتحانات المقررة غدًا الأربعاء الخاصة بصفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بعد ورود تحذير عاجل من هيئة الأرصاد الجوية.

ووفقًا لبيان صادر عن المديرية تقرر تأخير موعد انطلاق الامتحانات بمعدل 30 دقيقة، لتبدأ فى الساعة الثامنة والنصف بدلا من الثامنة، وترحيل الامتحانات التالية في اليوم نفسه بواقع نصف ساعة.

ومن المتوقع أن تتعرض محافظة الإسكندرية غدًا لشبورة تصل حد الضباب صباحًا، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.