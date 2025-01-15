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هل يعني إعادة تخطيط 8 مناطق في الإسكندرية إزالتها؟.. المحافظة توضح (خريطة)

04:32 م الأربعاء 15 يناير 2025

محافظة الإسكندرية

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الإسكندرية – محمد عامر:

أكدت محافظة الإسكندرية أن الغرض من إعادة التخطيط ليس الإزالة، وإنما توفير الخدمات العامة واحتياجات كل منطقة من خدمات ورصف طرق وإدخال المرافق ورفع كفاءة البنية التحتية، فضلًا عن التعامل مع الجهات الرسمية في شأن التراخيص وأعمال البناء.

كانت محافظة الإسكندرية أعلنت، اليوم الأربعاء، عن إعداد الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والأحياء المخططات التفصيلية لـ 8 مناطق في الإسكندرية، وذلك بناء على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، يتضمن المخطط إعادة تخطيط 8 مناطق تشمل "قبلي طريق مصطفى كامل- خورشيد وتوابعها- قبلي وبحري الطريق الزراعي- جانيوتي- الحضرة الجديدة"

ونبهت المحافظة على المواطنين المتعاملين بمحررات رسمية مع الدولة تشمل "العقد المثبت للملكية "العقد المشهر" - بيان بالموقع وإحداثياته معتمدة من المساحة بصيغة UTM "نظام مركيتور المستعرض العالمي" - الرخص إن وجدت - شهادة مشتملات إن وجدت وأي مستندات رسمية أخرى".

وأشارت إلى ضرورة التوجه بالمستندات المشار إليها إلى المركز التكنولوجي بالحي المختص الواقع في نطاقه كل منطقة، وذلك وفقا لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وذلك في مدي أقصاها شهر من تاريخه.

وأشارت محافظة الإسكندرية إلى أن تلك الخطوة مهمة حيث أن المحافظة تعتبر المواطن السكندري شريك أساسي في عملية التنمية واحترامًا له ولملكيته وتعاملاته مع الدولة.

خريطة توضح مناطق إعادة التخطيط في الإسكندرية

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