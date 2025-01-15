استلام أولى دفعات الحاويات الحديدية الجديدة لجمع القمامة في الدقهلية

الدقهلية- رامي محمود:

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، صباح اليوم الأربعاء، استلام أولى دفعات الحاويات الحديدية الجديدة لجمع القمامة بمراكز ومدن المحافظة كمرحلة مرحلة أولى.

ووجه محافظ الدقهلية بتوزيع 500 حاوية جديدة لجمع القمامة كمرحلة أولى على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء

وكلف المحافظ، وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالديوان العام بسرعة توزيع الحاويات الجديدة على عدد من المراكز والمدن والأحياء كمرحلة أولى شملت، حي شرق المنصورة، مركز المطرية مركز الجمالية ؛ مركز دكرنس، على أن يقوم رئيس كل مركز وحي بتوزيعها بنطاق رئاسة المركز والمدينة وفقا لأولويات العمل لديه.

وأكد مرزوق أن الهدف من توزيع صناديق القمامة على المراكز والمدن يأتي للحفاظ على النظافة العامة ودعم منظومة النظافة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضارى، مشيرا إلى أن المواطن شريك أساسي في الحفاظ على نظافة الشوارع والميادين من خلال الالتزام بإلقاء القمامة في أماكنها المخصصة وعدم القائها بالطرقات والجزر الوسطى.

وعاين المحافظ الحاويات الجديدة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية واشتراطات التصنيع وكفاءتها في العمل ضمن منظومة النظافة وتعظيم الاستفادة منها،جاء ذلك بحضور الأستاذ محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.