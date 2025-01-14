بالصور.. انطلاق موسم عصير محصول القصب بمصانع سكر كوم أمبو في أسوان

أسوان - إيهاب عمران:

شهد اللواء أيمن الشريف، السكرتير العام لمحافظة أسوان، انطلاق موسم عصير محصول القصب في مصانع سكر كوم أمبو، بمشاركة الكيميائي صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، وطه حسين، رئيس مدينة كوم أمبو، وعدد من قيادات الشركة والمصنع والعاملين.

أكد اللواء أيمن الشريف خلال الفعالية على الجهود المبذولة من إدارة المصنع لتطوير المنتجات المستخرجة من قصب السكر، مع التركيز على تحسين منظومة الإصحاح البيئي بالمصنع.

كما شدد على الالتزام بتسهيل حركة دخول وخروج الجرارات الزراعية المحملة بالمحصول.

يُذكر أن مصانع سكر كوم أمبو تضم محطة لتوليد الطاقة الكهربائية بطاقة ذاتية تصل إلى 27 ميجاوات باستخدام البخار، ضمن جهود دعم الطاقة النظيفة.

وتتميز المصانع بوجود بطارية لاستخلاص العصارات وأحدث عربات سير لنقل السكر.

يُنتج المصنع نحو 200 ألف طن من السكر في الموسم الواحد، بمعدل عصر يومي يصل إلى 15 ألف طن من القصب، حيث يمثل إنتاج المصنع حوالي 20% من إجمالي إنتاج شركة السكر والصناعات التكاملية.