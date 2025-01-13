نقل تبعية 8 مستشفيات و87 مركزًا طبيًا لهيئة الرعاية الصحية بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

عقد اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، اجتماعاً تنسيقياً لإستكمال اجراءات نقل تبعية المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذى يأتى وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.

ووصل عدد المستشفيات التي تم نقل تبعيتها إلى 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة بالمنظومة الجديدة ، فضلاً عن نقل تبعية 87 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالي 112 مركزا طبيا ووحدة صحية، ويتم تباعاً استكمال إجراءات نقل التبعية لباقي المستشفيات والمراكز الطبية، وتنفيذ أعمال الفرش والتجهيز لها ومنها مستشفيات نصر النوبة والسباعية.

وشدد المحافظ، على ضرورة استمرار تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطن الأسواني بالجودة العالية وتسخير كافة الإمكانيات طبقاً لآلية منظمة تعمل على عدم تأثر تقديم الخدمات مطلقاً بإجراءات النقل.

وقدم المحافظ، شكره للدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، وهيئات الرعاية الصحية والاعتماد والرقابة الصحية والتأمين الصحى، للدعم المتواصل الذي تم ويتم بالمراكز الطبية والوحدات الصحية والمستشفيات المدرجة ضمن المنظومة الجديدة التى ساهمت فى تحويل الصروح الطبية إلى بانوراما جمالية على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة.