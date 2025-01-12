رئيس جامعة بني سويف يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول -صور

بني سويف-حمدي سليمان:

تابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليتي الإعلام والحقوق، والتي تُجرى وسط أجواء من الانضباط، وإجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

وأكد رئيس الجامعة، ضرورة الالتزام بضوابط أداء الإمتحانات، وتوفير بيئة مناسبة للطلاب تضمن لهم أداء الامتحان في أجواء من الشفافية والإنضباط، مع الإلتزام الكامل باللوائح المنظمة، والحفاظ على هدوء اللجان وانضباطها.

وشدد رئيس الجامعة على منع الهواتف المحمولة، وعدم اصطحاب أي وسيلة تكنولوجية قد تعرض الطلاب للمساءلة، فضلا عن ضرورة تواجد أساتذة المواد الدراسية المختصين داخل اللجان، للإجابة على استفسارات الطلاب، وتساؤلاتهم، وحل أية مشكلة قد تطرأ خلال الإمتحانات، فضلا عن الاطمئنان على عمل العيادات الطبية، وتواجد الأطباء والتمريض للتعامل مع أي حالات طارئة، وبما يتيح للطلاب تأدية الامتحانات بسهولة.