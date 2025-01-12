مديرية العمل بجنوب سيناء توفر 2325 فرصة عمل للشباب

جنوب سيناء – رضا السيد:

قالت وفاء نجاح مدير عام مديرية القوى العاملة بجنوب سيناء، إن المديرية قامت بعدة إجراءات خلال شهر ديسمبر الماضي، منها توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، وتسجيل عدد من العمالة غير المنتظمة، وتنظيم التدريبات على الحرف المختلفة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، وضمن البرنامج الخاص بالمديرية لتنفيذ مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأوضحت مدير مديرية العمل، في تصريح اليوم، أنه جرى توفير 2325 فرصة عمل لأبناء المحافظة بينهم 1068 فرصة عمل مسجلة للشباب، بواقع 12 عجزه مؤهلين، و83 عمالة عادية، 5 عمالة فنية، 968 مؤهلات، إضافة إلى تعيين 1257 من أبناء المحافظة، بواقع 28 عجزة مؤهلين، و97 عمالة عادية، و1132 مؤهلات، وذلك من خلال عقد ملتقى التوظيف الذي جرى إطلاقه لتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة وذوي الهمم.

وأكدت أن المديرية تعمل على توفير المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال إجراء زيارات ميدانية للقطاعات الخاصة بكافة المدن، وشركات الخدمات البترولية لبحث آليات توفير فرص عمل للشباب بها.

وأوضحت أنه يجري تأهيل الشباب لهذه الوظائف من خلال تنظيم دورات تدريبية مجانية لهم داخل سيارات التدريب المتنقلة، مشيرة إلى أنه جرى بالفعل تنفيذ 2 برنامج تدريبي إحداهما خاص بالخدمات البترولية، وآخر بعلوم الحاسب الآلي، وبلغ عدد المستفيدين من هذه البرامج 15 مستفيد بواقع 8 بنات و7 ذكور، إضافة إلى استخراج 1279 شهادة قياس مستوى المهارة، ومثلهم كارنيه مزاولة المهنة.

وعن مبادرة "سلمتك تهمنا"، قالت "نجاح"، إنه جرى عقد 5 ندوات داخل المنشآت السياحية والبترولية، وشركات الكهرباء، وبلغ إجمالي عدد المستفيدين من الندوات 72 مستفيد، إضافة إلى عقد العديد من الندوات لتوعية العمال بالحقوق والواجبات الخاصة بهم، وذلك داخل مقر العمل.