غدًا.. 862 ألف طالب يبدأون امتحانات الفصل الدراسي الأول في المنيا

المنيا- جمال محمد:

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الجمعة، انتهاء كافة الاستعدادات اللازمة لاستقبال 862,488 طالبًا وطالبة في 2,110 مدارس على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة، وذلك لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول، التي تنطلق غدًا السبت 11 يناير الجارى، بمراحل التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي.

وأوضح المحافظ أن 1,198 مدرسة ستستقبل 535,733 طالبًا وطالبة من الصف الثالث إلى السادس الابتدائي، فيما تستقبل 769 مدرسة 264,337 طالبًا وطالبة بالمرحلة الإعدادية، بالإضافة إلى 143 مدرسة تستقبل 62,418 طالبًا وطالبة بالمرحلة الثانوية.

وشدد محافظ المنيا، على تجهيز اللجان بما يضمن توفير بيئة آمنة ومريحة للطلاب، مع اتخاذ كافة المواصفات الفنية، من حيث توزيع الطلاب بما يحقق التباعد اللازم، مع التشديد على الالتزام بضوابط الامتحانات، ومنع الهواتف المحمولة.

كما وجه المحافظ، رؤساء المراكز بإزالة اى تجمعات قمامة والاستمرار فى أعمال النظافة ومنع الباعة الجائلين بمحيط المدارس لتوفير مناخ مناسب لأداء الامتحانات.