بالصور- الدفع بمعدات وسيارات كسح لإزالة تجمعات مياه الأمطار بجنوب سيناء

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جنوب سيناء – رضا السيد:

دفعت الوحدة المحلية لمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء، معدات وسيارات شفط وكسح مياه الأمطار، لإزالة آثار تجمعات المياه التي خلفتها الأمطار التي تساقطت عليها صباح اليوم.

وقال علي حمادة، رئيس المدينة، إنه جرى توجيه معدات الحملة الميكانيكية التابعة للوحدة المحلية بالتحرك الفوري نحو نقاط تجمع المياه، ورفع مياه الأمطار من الشوارع حتى لا تعوق حركة سير المرور، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ بالتواجد الميداني بكافة الشوارع والطرق الرئيسية، لمتابعة أعمال شفط مياه الأمطار والتعامل مع موجة الطقس السيئ لتحقيق السيولة المرورية أمام المواطنين.

وأوضح رئيس المدينة في تصريح اليوم، أنه جرى شفت تجمعات المياه بدر طريق الشهيد أحمد حمدي بحي بدر، وشوارع حي النصر، وشارع بير ابو كلام بداية من مجمع المصالح وحتى محطة الوقود، وجاري التعامل مع كافة المناطق تجمعت بها مياه الأمطار بالمدينة وذلك بالتنسيق مع شركة المياه والصرف الصحي بالمحافظة.

وأكد أنه جرى التنسيق مع الأطقم وفرق العمل المكلفة لمجابهة الأزمات بالتواجد بالشوارع لكسح مياه الأمطار، وإزالة آثاره، مع انتشار المعدات والأطقم على الطرق الدولية الواقعة في نطاق المدينة لمواجهة أي آثار لموجة الطقس السيئ التي تتعرض لها المدينة.

وكانت قد تعرضت مدينة طور سيناء اليوم الجمعة، لتساقط أمطار متوسطة، وأعلنت المحافظة حالة الطوارئ القصوى في كافة القطاعات، وتشكيل غرف عمليات فرعية بالوحدات المحلية للتواصل مع مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، للوقوف أول بأول على تداعيات حالة الطقس بكافة المدن.







