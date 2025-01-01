نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات القنايات والزقازيق في الشرقية - صور

الشرقية- ياسمين عزت:

تفقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، رفقة الدكتور هاني مصطفى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الأربعاء، عددًا من المستشفيات بمحافظة الشرقية، في إطار تنفيذ تكليفات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، لنواب الوزير بتكثيف العمل الميداني والمتابعة المستمرة للمنظومة الصحية، للوقوف على أي تحديات، ورصد أي قصور وعلاجها على الفور.

استهل نائب وزير الصحة رفقة وكيل الوزارة جولته بتفقد مستشفى القنايات المركزي بمحافظة الشرقية، حيث تفقد أقسام المستشفى المختلفة ومنها قسم الاستقبال، وراجع مخزون الدواء بصيدلية الطوارئ، وقسم الباطنة بالعناية المركزة، واطمأن على حالة المرضى وسير العمل وتوافر الأمصال واللقاحات، وحرص على الاستماع للمرضى ومدى رضاهم عن الخدمة المقدمة.

كما راجع "الطيب" عقود الصيانة، وتفقد المعامل، واطمأن على مخزون بنك الدم، واطلع على دفاتر التسعير وتسجيل الحالات، وانتقد عدم تواجد الطاقم الطبي بغرفة المشورة، ووجه بسرعة وجود نبطشي بالغرفة، واستكمل مروره بتفقد الصيدلية موجهًا بإعادة ترتيبها وتنظيمها بما يتناسب مع المعايير، وتأكد من فاعلية تشغيل أنظمة الحريق والإطفاء.

وتفقد نائب وزير الصحة العيادات الخارجية، ووجه بسرعة توفير جهاز سونار، ورفع كفاءة المستشفى، بالتنسيق مع مساعد الوزير للمشروعات القومية الدكتور أنور إسماعيل، كما حرص على الاستماع لشكوى أحد المرضى حول تجديد قرار صرف العلاج على نفقة الدولة، ووجه بسرعة إصدار القرار حتى يتسنى للمريض صرف العلاج.

واستكمل الجولة بتفقد مستشفى الزقازيق العام، بالمرور على غرفة الرعاية المركزة، واطمأن على حالات المرضى وانتظام سير نظام العمل، واستمع إلى آراء ومقترحات الأطقم الطبية، كما تفقد نائب الوزير قسم القلب والأوعية الدموية، ووحدة جراحات القلب المفتوح، ووحدة وغرفة عمليات قسطرة القلب، واطلع على تقارير المرضى، مستمعًا لشرح تفصلي عن حالتهم، للاطمئنان على حالتهم الصحية، موجهًا بتوفير أفضل سبل الرعاية.

كما اطلع الدكتور محمد الطيب على الخدمات المستحدثة بالمستشفى والتي تتضمن إضافة جهاز ماموجرام، وعياده المشورة، ووحدة إذابة الجلطات والسكتة الدماغية، ووحدة آلام الصدر، والانتهاء من قوائم الانتظار بالقسطرة القلبية، وبعض عمليات جراحة القلب المفتوح، وجراحات المفاصل والمناظير بالعظام، ووجه بتحديد عدد أيام العمل بعيادة النفسية والعصبية ثلاث أيام بالأسبوع بعد زيادة التردد عليها.

وزار العيادات الخارجية، وتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات، وراجع عقود الصيانة، مشيدا بانتظام العمل، وحرص على الاستماع لآراء المرضى ومقتراحتهم وشكواهم، واتخاذ الإجراءات الفورية لحلها.

واختتم نائب الوزير جولته بعقد اجتماع مع وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية الدكتور هاني جميعة، ومديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة، أكد خلاله على أهمية المراجعة الدورية لعقود الصيانة والنظافة والأمن، والصيانة الدورية للأجهزة، ومدى توافر الأدوية والمستلزمات، فضلًا عن مراجعة توزيع الأطقم الطبية.