11 مصابا في تصادم أتوبيس وميكروباص بالشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

أصيب 11 مواطنا في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ميكروباص، على طريق "بلبيس - العاشر من رمضان" بمحافظة الشرقية.

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأتوبيس 28 راكبا بطريق العاشر من رمضان وبلبيس وجرى نقل المصابين إلى مستشفيات "ابن سينا" والعاشر الجامعي.

دفعت هيئة الإسعاف فرع الشرقية بعدد 8 سيارات لنقل المصابين إلى مستشفيات ابن سينا والعاشر الجامعي وجرى تقديم الرعاية الطبية لهم.

انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث وتبين إصابة 11 مواطنا جراء تصادم أتوبيس 28 راكبا وميكروباص.

تحرر المحضر القانوني اللازم للواقعة وأخطرت جهات التحقيقات لمباشرتها، وتم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.