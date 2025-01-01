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هشم رأسها .. شاب يقتل أمه ليلة رأس السنة بالبحيرة

05:35 م الأربعاء 01 يناير 2025

إسعاف أرشيفية

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البحيرة - أحمد نصرة:

لفظت ربة منزل في العقد الخامس من عمرها أنفاسها، ليلة رأس السنة على يد ابنها الذي يعني خللًا نفسيًا، بعد أن انهال عليها ضربًا بعصا خشبية في واقعة شهدتها عزبة الصهريج بدائرة مركز بدر.

تبلغ لمركز شرطة بدر بالعثور على جثة "سامية.س"، ربة منزل، 55 عامًا، ملقاة على الأرض داخل غرفة نومها جثة هامدة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين وجود جروح نافذة في رأسها وكسور في عظام الجمجمة، ووُجدت بجوار الجثة عصا خشبية ملطخة بالدم.

بسؤال ابن المتوفاة، طبيب أسنان، اتهم شقيقه "عبد الرحمن م.ع"، 27 عامًا، وبدون عمل، بالاعتداء على والدتهما بالضرب بالعصا الخشبية، وأضاف بمعاناة شقيقه من مرض نفسي وعصبي ووسواس قهري وانفصام في الشخصية، حيث يتلقى العلاج منذ مدة.

أودعت الجثة مشرحة مستشفى بدر العام، وأبلغت النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

شاب يقتل أمه ليلة رأس السنة بالبحيرة العثور على جثة مركز شرطة بدر
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