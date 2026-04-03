قالت الدكتورة ثريا البدوي، عضو مجلس النواب، إن قرار الإغلاق، رغم تأثيره على بعض القطاعات، إلا أنه حمل جانبًا إنسانيًا إيجابيًا مهمًا على مستوى الأسرة، إذ أسهم في تقوية الروابط بين أفرادها وإعادة الحياة للمنزل.

الدكتورة ثريا البدوي تكشف فوائد قرار الإغلاق الحكومي

أوضحت "البدوي" عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، أن عبارة ابنها: "النادي طردنا يا ماما" كانت من أجمل ما سمعته خلال الأيام الماضية، بعد عودته مبكرًا إلى المنزل، معتبرة أنها بمثابة "مقطوعة موسيقية" أدخلت السعادة إلى قلبها.

واعتبرت عضو مجلس النواب، أن هذا الموقف كان بمثابة لحظة مبهجة، عكست تأثير القرار على تجميع أفراد الأسرة في وقت واحد داخل البيت.

وأضافت "البدوي" أن تواجد الأبناء في المنزل لفترات أطول أعاد للأسر أجواء اللمة والمشاركة اليومية في تفاصيل الحياة، بعد أن كانوا يقضون معظم وقتهم خارج المنزل، مشيرة إلى أن هذا القرب ساهم في تعزيز التواصل الأسري.

كيف ساعد قرار الغلق على تحسين نمط الحياة داخل المنزل؟

أشارت الدكتورة ثريا البدوي، إلى أن تنظيم مواعيد النوم والاستيقاظ ساعد في تحسين التركيز والحالة العامة، إلى جانب زيادة الوقت المخصص للمذاكرة والقراءة، بما انعكس إيجابًا على الأبناء.

ولفتت "البدوي" إلى أن عودة الوجبات المنزلية والجلسات العائلية، مثل: شرب الشاي والدردشة، أعادت دفءً افتقده كثيرون، مؤكدة أن الأجواء داخل البيت أصبحت أكثر هدوءًا واستقرارًا.

واختتمت عضو مجلس النواب حديثها بالتأكيد على أن القرار أعاد الأبناء إلى أحضان أسرهم، قائلة إن "رب ضارة نافعة"، داعية الله أن يديم هذه النعمة ويحفظ الأبناء ويوفقهم في حياتهم الدراسية.

